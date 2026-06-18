Volksbank in Südwestfalen ehrt Siegerland-Talente beim Jugendwettbewerb jugend creativ

(wS/vob) Siegen 18.06.2026 | Am gestrigen Abend ehrte die Volksbank in Südwestfalen die Gewinner des
Wettbewerbs jugend creativ. Im Siegener Kulturhaus Lÿz empfingen Volksbank-Vorstand Jens
Brinkmann und Andrea Weber, Sekundarschuldirektorin in der Schulaufsicht rund 150 Gäste und
feierten gemeinsam die jungen Künstler.
„Meer entdecken“ lautet das Motto des 56. Jugendwettbewerbs jugend creativ. Seit mehreren
Jahrzehnten organisiert die Volksbank in Südwestfalen die Teilnahme der Schulen aus dem Raum
Siegen und fördert damit die Auseinandersetzung junger Menschen mit aktuellen gesellschaftlichen
und naturbezogenen Themen. Mit Erfolg: Auch in diesem Jahr überzeugten die heimischen Schülerinnen
und Schüler mit ihren künstlerischen Arbeiten im Wettbewerb. Die Siegerehrung fand am gestrigen Tag
im Siegener Kulturhaus Lÿz statt.
„Die Ozeane sind faszinierende Lebensräume und zugleich von zentraler Bedeutung für unser
Ökosystem. Umso wichtiger ist es, dass sich junge Menschen mit Themen wie Umwelt, Nachhaltigkeit
und dem Schutz der Meere beschäftigen. Die eingereichten Arbeiten zeigen eindrucksvoll, wie intensiv
und kreativ sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Wettbewerbsmotto auseinandergesetzt haben“,
sagte Volksbank-Vorstand Jens Brinkmann bei der Preisverleihung.
Die Genossenschaftsbank ist seit Jahrzehnten Ausrichter des Jugendmalwettbewerbs in der Region.
Insgesamt nahmen 33 Schulen über die Volksbank in Südwestfalen an der 56. Ausgabe des
Wettbewerbs teil. Der Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken stellt jährlich ein
Thema in den Mittelpunkt, das gesellschaftliche Relevanz besitzt und die Kreativität der jungen
Generation anregt.
Sekundarschuldirektorin in der Schulaufsicht Andrea Weber gratulierte den jungen Künstlerinnen und
Künstlern zu ihrem Erfolg: „Es ist beeindruckend zu sehen, wie der Wettbewerb auch im 56. Jahr
Schülerinnen und Schüler dazu motiviert, sich kreativ mit wichtigen Themen auseinanderzusetzen. Es
sind vielfältige und ausdrucksstarke Werke rund um die Welt der Meere entstanden.“
Gewinner aus dem Siegerland
Bereits auf Orts- und Landesebene gibt es attraktive Preise zu gewinnen. Die Plätze 1 bis 3 werden als
hochwertige Kopien vom 11. bis 22. Juli 2026 im ATELIERFRANKFURT ausgestellt. Bundessiegerinnen
und Bundessieger nehmen vom 2. bis 8. August rund 40 an der Bundespreisträgerakademie teil. In
Workshops mit Profis entwickeln sie eigene Projekte weiter und tauschen sich bundesweit aus. Die
Akademie fördert ihre künstlerische Entwicklung nachhaltig.
Für die Ortsjury war es keine leichte Aufgabe, aus den zahlreichen Arbeiten die Siegerinnen und Sieger
zu küren.
Die Erstplatzierten im Überblick:
Klasse 1: Finja Josephine von der Grundschule Salchendorf, Neunkirchen
Klasse 2: Ilja von der Jung-Stilling-Schule, Siegen
Klasse 3: Lea von der Jung-Stilling-Schule, Siegen
Klasse 4: Charlotte von der Stahlberg-Schule, Müsen
Klasse 5: Rahel von der Jungendkunstschule Siegen-Wittgenstein
Klasse 6: Ceylin von der Jugendkunstschule Siegen-Wittgenstein/ Platz 4 auf Landesebene
Klasse 7: Sophia vom Städtischen Gymnasium Kreuztal
Klasse 8: Annelie von Jugendkunstschule Siegen-Wittgenstein
Klasse 9: Johanna von der Realschule am Oberen Schloss, Siegen
Klasse 10: Marulla vom Städtischen Gymnasium Kreuztal / Platz 2 auf Landesebene
Klasse 11: Ronja vom Gymnasium Netphen / Platz 3 auf Landesebene
Klasse 12: Lizane vom Städtischen Gymnasium Kreuztal / Platz 4 auf Landesebene
Video: Film-AG der 3. Klassen Dreisbachtalschule, Dreis-Tiefenbach / Platz 4 auf Landesebene
Darüber hinaus überreichte Volksbank-Vorstand Jens Brinkmann einen symbolischen Spendenscheck in
Höhe von 9.250 Euro an Andrea Weber. Die Förderung kommt den Schülerinnen und Schülern aller
teilnehmenden Schulen zugute.
Insgesamt beteiligten sich bundesweit mehr als 250.000 Kinder und Jugendliche am diesjährigen Wettbewerb und reichten rund 185.000 Bilder, über 400 Kurzfilme sowie 65.300 Quizlösungen ein.
Ein weiterer Höhepunkt folgt am 26. Juni 2026, wenn die internationalen Preisträgerinnen und
Preisträger der Kategorie Bildgestaltung aus Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Italien (Südtirol),
Österreich und der Schweiz in Berlin ausgezeichnet werden. Im August 2026 schließt sich die
Bundespreisträgerakademie an, bei der die Bundessiegerinnen und Bundessieger eine kreative Woche
mit Gleichgesinnten verbringen.
Unterstützt wird der Wettbewerb unter anderem von Schirmherrn und Polarforscher Arved Fuchs sowie
weiteren Persönlichkeiten wie Nachwuchsschauspielerin Klara Nölle, Mission-Ozean-Botschafter Finn
Busse und Künstler Anh Tú Nguyen, die junge Menschen dazu ermutigen, sich kreativ mit dem Thema
Meer auseinanderzusetzen.
Die stolzen Gewinner des Wettbewerbs jugend Creativ zusammen mit Volksbank-Vorstand Jens Brinkmann (hinten links) und der Volksbank-Mitarbeiterin und Co-Moderatorin Jessica Chobot (vorne rechts). Foto: VolksbankWerbepartner der Region – Anzeige
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