Vorläufiger Spielplan veröffentlicht: TuS Ferndorf startet in Ludwigshafen in die Saison 2026/27

(wS/tus) Ferndorf 19.06.2026 | Die Handball-Bundesliga hat heute den vorläufigen Spielplan der 2. Handball-Bundesliga für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Damit steht fest, in welcher Reihenfolge der TuS Ferndorf auf die Konkurrenz treffen wird. Die genauen Spieltermine für die Hinrunde werden am 16.07.2026 bekanntgegeben.

Zum Auftakt der neuen Spielzeit reist die Mannschaft von Cheftrainer Ceven Klatt am letzten Augustwochenende zu den Eulen Ludwigshafen.

Das erste Heimspiel der Saison findet am darauffolgenden Wochenende in der Stählerwiese statt. Dort empfängt der TuS Ferndorf mit dem TV Emsdetten einen der Aufsteiger der Saison 2026/27. Die Verantwortlichen hoffen dabei erneut auf eine stimmungsvolle Kulisse und einen gelungenen Heimauftakt vor den eigenen Fans.

„Mit der Veröffentlichung des Spielplans wird die neue Saison für uns noch greifbarer. Die Vorfreude im Klub ist riesig. Wir starten mit einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe in Ludwigshafen und freuen uns anschließend auf unser erstes Heimspiel gegen den TV Emsdetten. Gemeinsam mit unseren Fans wollen wir die Stählerwiese wieder zu einem echten Hexenkessel machen und möglichst viele Punkte in Ferndorf behalten.“, erklärt Geschäftsführer Alexander Finke.

Ein besonderes Augenmerk gilt bereits jetzt dem Saisonfinale. Anders als in den vergangenen Jahren wird der TuS Ferndorf am letzten Spieltag kein Heimspiel austragen. Die Saison endet am 5. Juni 2027 mit einem Auswärtsspiel beim TuSEM Essen.

Die Liga verspricht auch in der Saison 2026/27 wieder höchste Ausgeglichenheit. Mit den Aufsteigern TV Emsdetten und ASV Hamm-Westfalen sowie den Erstliga-Absteigern SC DHfK Leipzig und GWD Minden erhält die 2. Handball-Bundesliga vier attraktive neue Teilnehmer. Damit dürfen sich die Handballfans in der Stählerwiese erneut auf zahlreiche hochklassige Begegnungen und eine der stärksten zweiten Ligen Europas freuen.