Lastwagenfahrer im Schlaf durch „Einbrecher“ überrascht

(wS/ots) Freudenberg 30.05.2018 | Zwei noch unbekannte Männer drangen in der Nacht zu Mittwoch um kurz vor 02 Uhr in Freudenberg auf dem Rastplatz Siegerland West an der A 45 in einen dort stehenden weißen Scania-LKW aus Luxemburg ein. Als sich dabei die Innenraumbeleuchtung des LKW einschaltete, dachte der zu diesem Zeitpunkt in der Fahrerkabine schlafende Fahrer zunächst an einen technischen Defekt, bemerkte dann jedoch die beiden Spitzbuben, die daraufhin sofort und unerkannt die Flucht ergriffen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Rastplatzes beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 zu melden.

.

