Tragischer Unfall auf der Eremitage: Die Motorradfahrer sagen Dankeschön an alle Hilfskräfte

(wS/red) Wilnsdorf 30.05.2018 | Heute erreichte uns eine E-Mail der fünf Motorradfahrer, die am vergangen Samstag bei einem tragischen Unfall auf der Eremitage zum Teil schwer verletzt wurden (wir berichteten). Diese Mail wollen wir unseren Leserinnen und Lesern nicht vorenthalten.

Die E-Mail im genauen Wortlaut:

Die Motorradfahrer sagen Dankeschön an alle Hilfskräfte

Liebes wirSiegen.de-Team,

ich bin einer der geschädigten Motorradfahrer des Verkehrsunfalls vom vergangenen Samstag auf der Eremitage. Sie haben den sehr sachlichen Bericht über diesen Vorfall erstellt, vielen Dank dafür!

Wir, die geschädigten Motorradfahrer richten diese Worte an alle Helferinnen und Helfer von Notdienst, Polizei und Feuerwehr, und in besonderer Weise auch an die vielen Verkehrsteilnehmer, die nach diesem schrecklichen Unfall spontan Hilfe geleistet haben.

Da wir am Samstag nur den wenigsten Menschen persönlich für die sehr schnelle und professionelle Hilfe, die wir nach diesem schockierenden Erlebnis in Anspruch genommen haben, danken konnten holen wir das hier nach.

Wirklich allen Helferinnen und Helfern die beteiligt waren sagen wir von Herzen ein ganz großes Dankeschön!

Besonders positiv empfanden wir die ruhige und besonnene Art und Weise der Hilfe. Man hatte immer den Eindruck, dass alle Beteiligten genau wussten was zu tun war und wer von uns gerade welche Unterstützung benötigte. Die medizinischen Rettungskräfte haben so gut gearbeitet, dass nach heutigem Kenntnisstand beide Verletzten wohl wieder vollständig gesund werden, auch wenn das einige Zeit dauern wird.

Danke für die Zivilcourage, die Zeit der spontanen Helfer, jedes tröstende Wort, jede unterstützende Hand, alle Anrufe die wir nicht selber tätigen mussten, dass keine Handyaufnahmen von Unbeteiligten gemacht wurden und danke Gott, dass nicht noch Schlimmeres passiert ist.

Die fünf Motorradfahrer