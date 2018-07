Kinder engagieren sich für Kinder

Kindergarten Gilsbach bastelt für Kinderzuhause Burbach

(wS/red) Burbach 24.07.2018 | Kürzlich gab es im Haus Burgweg in Burbach einen Grund zur Freude. Die Kinder der Kindertagesstätte „Am Kastanienplatz in Gilsbach“ haben in liebevoller Handarbeit gemeinsam mit ihren Erziehern kleine Unikate gebastelt. Im Anschluss daran haben die Kinder ihre Werke zu Gunsten des Kinderzuhauses verkauft.

Falk Heinrichs, 1. Vorsitzender des Fördervereins Kinderzuhause Burbach, freut sich, die Kinder am neuen barrierefreien Aktivpark in unmittelbarer Nähe zum Kinderzuhause in Empfang zunehmen. Voller Stolz überreichen die Kinder den Scheck in Höhe von 422,00 €. Heinrichs bedankt sich ausdrücklich für die finanzielle Unterstützung der Kindertagesstätte sowie für den besonderen Einsatz der Kinder.

Mit dieser Spende unterstützt der Förderverein weiterhin tatkräftig die Bewohner des „Haus Burgweg“.

