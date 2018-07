Mindestens drei Autos in der Bühler Straße zerkratzt

(wS/ots) Freudenberg 16.07.2018 | Unbekannte zerkratzten in der Nacht von Freitag auf Samstag in Freudenberg-Alchen im Bereich der Bühler Straße mutwillig mindestens drei dort geparkte PKW und richteten dabei Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich an.

Hinweise zu den noch unbekannten Vandalen erbittet das Siegener Kriminalkommissariat 4 unter 0271-7099-0.

.

