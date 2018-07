Sperrung der Ziegelbrennerstraße: Nicht mehr standsichere 30 Meter hohe Fichte wird gefällt

(wS/red) Siegen 16.07.2018 | Eine rund 30 Meter hohe Fichte muss kurzfristig an der Ziegelbrennerstraße in Niederschelden gefällt werden. Dafür notwendig ist eine Sperrung der Straße am Dienstag und Mittwoch, 17. und 18. Juli 2018, jeweils von 07.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Die Sperrung der Ziegelbrennerstraße erfolgt zwischen der Einmündung Maccostraße und der Einmündung Jakobstraße. Ein aktuelles Gutachten hatte ergeben, dass der Baum nicht mehr standsicher ist, teilt die städtische Grünflächenabteilung mit.

Die Fichte wird mit einer Arbeitsbühne abgetragen, die nur auf der Straße aufgebaut werden kann. Zwei städtische Lkw transportieren dann das Stammholz und das Astwerk ab. Die Anwohner wurden informiert.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier