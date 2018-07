Radfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Radfahrer trug keinen Helm

(wS/ots) Kreuztal 16.07.2018 | Am Sonntag, den 15.07.2018, um kurz vor 20 Uhr wurde durch Passanten in Kreuztal-Ferndorf ein 59-jähriger Fahrradfahrer bewusstlos neben seinem Fahrrad auf dem Radweg im Bereich Bahnübergang Aherhammer aufgefunden. Offenbar war der Mann mit seinem Fahrrad bergab gefahren und dabei aus noch ungeklärter Ursache gestürzt. Bei dem Sturz zog sich der Fahrradfahrer, der zum Unfallzeitpunkt keinen Fahradhelm trug, lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde in ein Siegener Krankenhaus eingeliefert.

