Video: Schulbusunfall in Lennestadt – Mehr als 18 Kinder verletzt

(wS/red) 19.02.2019 Lennestadt-Grevenbrück | Update ots : Am Dienstag gegen 07.20 Uhr kam es in Grevenbrück in der Lehmbergstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Schulbus, der einen abschüssigen Bereich der Lehmbergstraße in Richtung Kölner Straße befuhr, kam aufgrund von Blitzeis ins Rutschen und kollidierte mit einer Mauer, die als Einfriedung eines Grundstückes dient. Durch den Aufprall verletzten sich mehrere Kinder leicht und wurden vor Ort durch eintreffende Rettungskräfte versorgt.

Bus-Unfall in Grevenbrück – Schulbus knallt in Mauer – 18 Kinder verletzt

Eltern holten zwischenzeitlich ihre Kinder ab und brachten sie zur Schule. Der Rettungsdienst richtete im Bereich des Amtsgerichtes eine Sammelstelle für Verletzte ein. Die Polizei bittet darum, dass weitere Verletzte, die sich bisher nicht als solche gemeldet haben, sich dort oder telefonisch auf der Polizeiwache in Lennestadt melden. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Video & Fotos: M.Gr0ß / wirSiegen.de

