Einschreibung an der Uni Siegen verlängert

(wS/Uni Siegen) Siegen 02.09.2022|Noch bis einschließlich 30. September können sich Studieninteressierte für zulassungsfreie

Studiengänge an der Universität Siegen einschreiben.

Wer bislang unentschieden war und im Wintersemester 2022/23 ein Studium aufnehmen möchte, kann

sich an der Universität Siegen noch bis zum 30. September in zahlreiche zulassungsfreie Studiengänge

einschreiben. Die Frist für die Einschreibung wurde entsprechend verlängert.

Von Architektur bis Wirtschaftsingenieurwesen bietet die Universität Siegen eine große Fächervielfalt.

Studieninteressierte haben die Wahl zwischen mehr als 30 Bachelor-Studiengängen – zum Teil auch als

Duales Studium oder in Teilzeit. Mit Forschungsbezug vom ersten Semester an, internationaler

Perspektive und bestmöglicher Betreuung. Alle Informationen zum breiten Studienangebot der

Universität Siegen finden sich unter www.studieren-siegen.de. Die Einschreibung zum Studium ist über

das Online-Portal „unisono“ der Universität Siegen möglich.

Für den Bachelorstudiengang Architektur wurde die Teilnahme an der Eignungsprüfung bis 20.

September 2022 verlängert. Informationen hierzu gibt es unter

https://www.architektur.uni-siegen.de/info/bs/eignungsfeststellungsverfahren.html.

Unsere innovativen Master-Studiengänge orientieren sich an den Fragen von morgen. Dabei schauen

Studierende stets auch über den Tellerrand einer Disziplin hinaus. Für folgende Masterstudiengänge

kann sich noch bis 15. September 2022 über unisono beworben werden:

• alle Masterstudiengänge der Philosophischen Fakultät

• alle Masterstudiengänge der Lebenswissenschaftlichen Fakultät (außer Psychologie)

• Bildung und Soziale Arbeit (nur bis 11.09.2022)

• International Production Engineering and Management (IPEM)

