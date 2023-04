Große Waldbrandgroßübung der Bad Berleburger Feuerwehr unter anderem mit Löschhubschrauber der Polizeifliegerstaffel

(wS/bb) Bad Berleburg 08.04.2023 | Die Freiwillige Feuerwehr Bad Berleburg wird am Samstag den 15. April von ca. 07:45 bis in die frühen Nachmittagsstunden, in einem weitläufigen Waldgebiet zwischen der Berleburger Lenne und Arfeld, eine Großübung zur Bekämpfung von Waldbränden durchführen.

Sämtliche Einheiten der FF Bad Berleburg sind in die Übung eingebunden.

Nach der durch die klimatischen Veränderungen mit langen Trockenperioden immer größer gewordenen Gefahren für Vegetationsbrände, sehen sich die heimischen Feuerwehren gezwungen, die Effizienz und Schnelligkeit bei der Bekämpfung von großflächigen Brandereignissen zu steigern. Neue Einsatzkonzepte wurden entwickelt. Die Stadt Bad Berleburg hat gemeinsam mit der Feuerwehr, insbesondere bei der Beschaffung von Fahrzeugen und Ausstattung, die Anforderungen an diese Szenarien berücksichtigt.

Bei der geplanten Übung sollen nun Einsatztaktik und Ausrüstung sowie die Schnittstellen zu den beteiligten Organisationen erprobt werden.

Neben der FF Bad Berleburg kommen die Polizei, der Rettungsdienst des Malteser Hilfsdienstes aus Bad Laasphe, ein Löschhubschrauber der Polizeifliegerstaffel sowie Personal der Forstverwaltungen als auch der Stadt Bad Berleburg als Ordnungsbehörde zum Einsatz. Aus Sicherheitsgründen gilt im gesamten Übungsgebiet während der Übung ein Flugverbot für Drohnen.

Die benötigten Mengen Löschwasser werden mit Tanklöschfahrzeugen im Pendelverkehr von der Odeborn bis zur Weiterverteilung Hinter der Lenne gebracht, dadurch kann es im Bereich der Emil-Wolff-Straße zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Für die Dauer der Übung, wird seitens der Stadtverwaltung vorsorglich ein Haltverbot zwischen Einmündung Brandenburger Straße und Ortsausgang eingerichtet.

Fotos & Infos: Brandoberinspektor Heino Taube

