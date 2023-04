TuS Ferndorf und die mögliche Rückkehr in die 2. Bundesliga

(wS/red) Ferndorf 08.04.2023 | „Heimspiel oder Auswärtsfahrt? Eine Übersicht über die Spielorte der Play-offs“



Moin, Morje, Guten Morgen. In der beigefügten Tabelle können Sie sehen, wohin alle teilnehmenden Mannschaften der Play-offs reisen müssen, bzw. welche Mannschaften in der eigenen Halle empfangen werden können. Wir persönlich favorisieren folgende Teams: EHV Aue, TuS Ferndorf, TuS Vinnhorst und den TV Emsdetten. Jetzt, nachdem jeder weiß, gegen wen er wann und wo spielen muss, kann man sich ja ruhig mal Gedanken machen, auf was man sich da eingelassen hat.

Mancher Verein wird denken: „Besser hätte ich es mir nicht wünschen können“. Andere denken vielleicht: „Herr im Himmel, wer hat denn da seine Finger im Spiel gehabt?“ Recht machen kann man es ja nicht allen, aber Auslosungen haben immer ihre eigenen Gesetze, ob im Handball oder Fußball oder … Wir favorisieren die Teams, die wir, warum auch immer, ganz oben sehen, aber kennen wir die anderen eigentlich wirklich? Nein, tun wir nicht, und bei Play-offs oder auch Pokalspielen weht ein ganz anderer Wind. Warum haben wir uns für die vier oben genannten entschieden? Nun ja, die Farben ROT/WEISS werden bei uns hoch gehandelt, und die anderen drei waren Tabellenerste in ihrer Staffel. Macht sie das aber direkt auch zu Favoriten? Irgendwo ja, aber da bleibt immer noch ein „ABER“ übrig.

Was ist mit den Tabellenzweiten, z.B. MTV Braunschweig, dem Ex-Verein von unserem Marko Karaula? Das soll eine richtig gute Mannschaft sein, ist sie vielleicht auch, aber wir kennen sie nicht so wirklich. Vielleicht spielt auch der Tag, der Spielort, die Halle und natürlich auch die Fans eine Rolle. Nicht zu vergessen die aktuelle Tagesform. Und unser TuS, was ist mit dem? Der kann zu Hause den TuS Vinnhorst begrüßen, das ist für uns schon mal gut. Auswärts gegen Emsdetten und Aue ist nicht so der Brüller. Ansonsten scheint es von der Papierform her machbar, aber was reden wir? Sind doch alles nur Hypothesen.

Zum besseren Verständnis der Tabelle:

TabellenERSTE ihrer jeweiligen Staffel sind:

TuS Vinnhorst – HSG Hanau – TV Emsdetten – EHV Aue

TabellenZWEITE ihrer jeweiligen Staffel sind:

TuS Ferndorf – MTV Braunschweig – Eintracht Hildesheim – HSG Krefeld – HC Oppenweiler/Backnang

Das Favoritensterben hat man in so vielen Sportarten schon erlebt, wir brauchen da gar nicht so weit zurückblicken. Wer hätte z.B. denn gedacht, dass der FC Bayern München und der BVB aus dem DFB-Pokal rausfliegen? Niemand vermutlich, und so kann es auch hier in diesen Play-offs sein. Wir hoffen, unsere TuS-Jungs bleiben davon verschont. Als wir diese Tabelle erstellten, dachten wir: „Na klar, mein erster Favorit auf den Aufstieg in die 2. BL ist der EHV Aue, und die haben jetzt eine Glücksfee bei der Auslosung gehabt.“ Warum? Weil sie direkt drei weitere Kandidaten auf den Aufstieg zu Hause begrüßen dürfen, nämlich den TuS Ferndorf, den TuS Vinnhorst und den TV Emsdetten. Und bei Heimspielen ist der Gastgeber schon irgendwie im Vorteil.

Ferndorf kann ein Lied davon singen, wie oft sie im Erzgebirge beim EHV Aue an ihre Grenzen gehen mussten. Und in den Play-offs werden sie diese Grenzen vielleicht sogar überschreiten müssen. Neben dem EHV Aue gibt es nur noch ein weiteres Team, das unserer Meinung nach „unsere“ Favoriten zu Hause begrüßen darf, nämlich die HSG Krefeld. Sie empfangen den TuS Ferndorf, den TV Emsdetten und den EHV Aue. Wir schätzen Krefeld nicht so stark ein, aber wir könnten uns auch irren. Wie dem auch sei, wir müssen es nehmen, wie es kommt. Wir müssen bei allen Teams versuchen, 100% oder sogar noch mehr zu geben. Und wir werden dabei sein – wir, das sind die lautstarken Fans aus der berühmt-berüchtigten Stählerwiese, die die Hallen zum Beben bringen können, Auswärtsspiele mit Heimspielatmosphäre schaffen und so manches Match mitentschieden haben.

Zum Schluss hoffen wir, dass die eingefleischten TuS-Fans bei den vier Heimspielen die Halle zum Tollhaus werden lassen. Bei den Auswärtsspielen werden zwar weniger Fans dabei sein, aber auch in der abgelaufenen Drittligasaison war der TuS Ferndorf Spitzenreiter. Schließlich wünschen wir dem TuS Ferndorf und allen TuS-Ferndorf-Fans ein schönes Osterfest und eine stimmungsgeschwängerte Play-off-Zeit. Nodda.

Bericht und Tabelle: Peter Trojak

