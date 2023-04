Unfall auf A45: Dacia-Fahrer überschlägt sich und kommt auf Leitplanke zum Stehen

(wS/red) Freudenberg 08.04.2023 | Am frühen Samstagabend ereignete sich auf der A45 bei Freudenberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 46-jähriger Fahrer eines Dacia Lodgy verletzt wurde. Der Mann war gegen 18 Uhr auf der A45 von Freudenberg kommend in Richtung Olpe unterwegs, als er in Höhe des Parkplatzes „Unterm Hipperich“ von der Fahrbahn abkam.

Der Mann geriet nach rechts auf den Grünstreifen und schleuderte über die abgesenkte Leitplanke, woraufhin sich das Fahrzeug mehrmals überschlug. Schließlich kam der PKW seitlich auf der Leitplanke zum Stehen.

Sofort wurden die Polizei, der Rettungsdienst und die Freudenberger Feuerwehr zur Unfallstelle alarmiert. Der verletzte Fahrer wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Bergungs- und Unfallaufnahme musste der Parkplatz „Unterm Hipperich“ vollständig gesperrt werden, der Verkehr konnte jedoch an der Unfallstelle vorbeifließen. Am PKW entstand ein Totalschaden. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar und wird von der Polizei untersucht.





Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

