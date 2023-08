Repair Café Hilchenbach öffnet nach der Sommerpause am 26.08.2023

(wS/hi) Hilchenbach 23.08.2023 | “Ein Teil austauschen. Das ist die Aktion, die Repair-Café-Reparateure am häufigsten durchführen um einen defekten Gegenstand zu reparieren. Manchmal ist es nur ein kleine Kleinigkeit, die schnell behoben werden kann und manchmal dauert es auch bis zum nächsten Mal, bis das Ersatzteil besorgt und ausgetauscht werden kann”, so Melanie Klotz, Organisatorin des Repair Cafés. “Aber es lohnt sich, schont unsere Umwelt und freut Besucher und Reparateure”.

Am Samstag den 26.August 2023 öffnet das Hilchenbacher Repair Café in der Zeit von 13.00 Uhr bis 15 Uhr in den KlimaWelten Hilchenbach im Kirchweg 17.

Wenn auch Sie etwas reparieren möchten, Ihnen aber das passende Werkzeug fehlt oder Sie Unterstützung bei der Reparatur brauchen kommen Sie gerne vorbei.

Weitere Informationen zum Repair Café finden Sie unter www.klimawelten.de.

Hier ist u.a. auch eine Liste mit Reparaturgegenständen aufgeführt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Foto: Stadt Hilchenbach