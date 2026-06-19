Lions Club Siegen: Jörg Müller übergibt nach zwei Jahren das Präsidentenamt an Volker Rink

(wS/lc) Siegen 19.06.2026 | Im Haus der Siegerländer Wirtschaft wurde am 17. Juni das neue Kapitel des Lions Club Siegen aufgeschlagen: Mit der feierlichen Ämterübergabe endete offiziell die Präsidentschaft von Jörg Müller – und Volker Rink übernahm das Ruder für das neue Lionsjahr 2026/27.

Die Lionsfreunde nutzten den Abend nicht nur für den Wechsel an der Spitze, sondern auch für einen herzlichen Rückblick auf eine ereignisreiche Amtszeit. Jörg Müller, der den Club über zwei Jahre geprägt hat, erhielt den Dank seiner Mitglieder für einen „sanften Wandel“ – getragen von außerordentlichen Veranstaltungen, Betriebsbesichtigungen und unermüdlichem Einsatz im Sinne des Lionsmottos: we serve.

Highlights der Ära Müller

Unter seiner Führung standen gleich mehrere unvergessliche Momente. Die Präsidentenfahrten führten die Lionsfreunde nach Erfurt und zuletzt nach Brüssel – wo beim Präsidentendinner im historischen La Maison du Cygne am Grand Place europäisches Flair auf den Siegener Vereinsgeist traf. Ein besonderes Highlight war das Lions-Event „Meisterchöre des Siegerlandes im Apollo“ im Oktober 2025: 160 Chormitglieder aus fünf Meisterchören, ein ausverkauftes Haus mit 530 Gästen – und der gesamte Erlös kam dem Projekt „Fahrzeug für Calla“ zugute, das in Zusammenarbeit mit dem Verein Handycap Siegen e.V. realisiert wurde. Im November 2025 konnte das Fahrzeug schließlich an die Calla übergeben werden.

Auch die Wanderung „Lions zu Fuß“ rund um die Breitenbachtalsperre begeisterte weit über die Mitglieder hinaus. Und im digitalen Bereich setzte Müller mit einer neuen Website unter www.lionssiegen.org sowie einem erfrischten Facebook-Auftritt Zeichen.

Neuer Präsident, neues Team

Mit Volker Rink übernimmt nun ein erfahrenes Mitglied das Präsidentenamt. Ihm zur Seite steht ein neu aufgestellter Vorstand: Als Sekretär fungiert künftig Dr. Sebastian Merk, als 1. Vize-Präsident Dr. Ertan Elmaagacli. Kontinuität sichern Uwe Bittner als Schatzmeister und Harald Peter als Vorsitzender des Fördervereins – unter dessen Leitung der Lions Club Siegen lokale Hilfsorganisationen in konkreten Projekten der Region unterstützt. Klaus Kricks übernimmt die Funktion als Leo-Beauftragter und 2. Vize-Präsident. Jörg Müller bleibt dem Vorstand als Past-Präsident erhalten.

Das Programm für das neue Lionsjahr will Präsident Volker Rink im Juli vorstellen – spannende Themen und abwechslungsreiche Veranstaltungen seien bereits in Planung.

Seit 1959 im Dienst der Gemeinschaft

Der Lions Club Siegen wurde am 14. Oktober 1959 von 16 Personen mit dem Grundsatz „We serve“ gegründet und gehört zum Distrikt 111 WL Westfalen-Lippe. Seitdem engagiert sich der Club in der Region und weltweit – von Spendenaktionen für lokale Hilfsorganisationen wie „Mädchen in Not – VAKS e.V.“ und der Stiftung „Fly & Help“ bis hin zur Unterstützung sozialer Projekte wie „Hörst Du mich?“ der Caritas und „Stayin‘ Alive“ des Apollo-Theaters in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz.

Der neue Vorstand des Lions Club Siegen (v.l.): Harald Peter, Jörg Müller, Klaus Kricks, Dr. Sebastian Merk, Volker Rink, Dr. Ertan Elmaagacli, Uwe Bittner

Präsident Volker Rink