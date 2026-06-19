Güterweg in Weidenau ist wieder befahrbar

(wS/si) Siegen 19.06.2026 | Der Güterweg in Weidenau kann wieder frei befahren werden. Eine Fachfirma schließt derzeit (19. Juni 2026) die letzten Arbeiten an den Randstreifen der Straße ab. Die Kosten für die gesamte Sanierungsmaßnahme belaufen sich auf knapp 340.000 Euro.

Seit Ende Mai hat die beauftragte Firma die Straße umfassend erneuert. Neben dem Rinnenbereich, den Straßenabläufen und den Randsteinen sanierte sie vor allem die Fahrbahn auf einer Länge von rund 770 Metern und brachte eine neue Asphaltdecke auf. Wegen vieler Schlaglöcher war eine Sanierung der Straße nötig geworden. Die städtische Arbeitsgruppe Forst war ebenfalls in die Arbeiten eingebunden, da ein Teil der Straße – die sich bis zum Wanderparkplatz des Erlebniswaldes Historischer Tiergarten erstreckt – als Forstweg gekennzeichnet ist.

Währenddessen finden aktuell die letzten Arbeiten in der Kohlenbergstraße statt. In der kommenden Woche sollen voraussichtlich die fehlenden Fahrbahnrandmarkierungen aufgebracht werden. Dann können Bürgerinnen und Bürger die Ortsdurchfahrt Buchen wie gewohnt nutzen.