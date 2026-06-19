Selbstgemachtes willkommen: Wichtelmarkt der Siedlungsgemeinschaft Hilchenbach sucht Aussteller

(wS/mk) Hilchenbach 19.06.2026 | Die Siedlungsgemeinschaft Hilchenbach veranstaltet am 6. Dezember 2026 ihren beliebten Wichtelmarkt im Siedlungsgemeinschaftshaus – und sucht noch Verkäuferinnen und Verkäufer, die selbsthergestellte Waren anbieten möchten. Willkommen sind unter anderem Deko, Kleidung und Schmuck.

Eine Standgebühr wird nicht erhoben, allerdings wird um eine Spende gebeten. Die Einnahmen der Siedlungsgemeinschaft aus dem Verkauf von Speisen und Getränken sowie die Erlöse der gut bestückten Tombola mit vielen attraktiven Preisen kommen einer gemeinnützigen Organisation im Raum Hilchenbach zugute.

Neben dem Markt und der Tombola findet auch der jährliche Weihnachtsbaumverkauf statt – was erfahrungsgemäß für eine gute Besucherquote sorgt.

Wer Interesse hat, einen Stand zu betreiben, meldet sich bis zum 31. Juli 2026 bei Olaf Wietschel unter der Telefonnummer 02733-16015.