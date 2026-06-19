Neuer Eisautomat am „Stilling“ bietet leckere Erfrischung

(wS/dia) Siegen 19.06.2026 | Eine süße Erfrischung für Patienten, Besucher und Mitarbeitende: Am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen ist ein neuer Eisautomat aufgestellt worden. Betrieben wird der Automat von der Eisdiele Ankay aus Freudenberg.

Der Automat befindet sich in der Nähe des Haupteingangs und bietet rund um die Uhr eine Auswahl von mehr als 20 Eissorten – von Klassikern wie Vanille bis hin zu Geschmacksrichtungen wie Erdnuss-Karamell-Crunch – und sorgt damit besonders in den warmen Monaten für eine willkommene Abkühlung.



Hinter dem Familienunternehmen stehen Mahmut Ankay und sein Sohn Koray, die das Freudenberger Eiscafé gemeinsam mit Leidenschaft führen und dabei Wert auf hochwertige Zutaten legen. „Für uns steht die Qualität immer an erster Stelle. Wir verwenden ausgewählte Rohstoffe und stellen unser Eis mit viel Handarbeit und Sorgfalt her – diesen Anspruch möchten wir auch mit dem neuen Automatenangebot erlebbar machen“, sagt Mahmut Ankay.

Das Diakonie Klinikum Jung-Stilling freut sich über die zusätzliche Serviceleistung, die den Aufenthalt für Patienten und Gäste noch angenehmer gestalten soll. „Der Eisautomat ist eine schöne Ergänzung unseres Serviceangebots. Durch die unkomplizierte Selbstbedienung können Besucher und Klinikpersonal jederzeit auf das Angebot zugreifen und erhalten eine willkommene Erfrischung“, sagt Sven Mensch, Geschäftsführer der Diakonie Südwestfalen Service GmbH.

Eine leckere Erfrischung bietet ein neuer Eisautomat am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen. Sven Mensch, Geschäftsführer der Diakonie Südwestfalen Service GmbH (links), und Betreiber Mahmut Ankay aus Freudenberg freuen sich über den neuen Service für Patienten, Mitarbeiter und Besucher.