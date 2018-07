Abenteuerspielplatz RaBauKi öffnet seine Tore

Einladung zum Interessierten-Nachmittag

(wS/red) Siegen 31.07.2018 | Montagmorgen, 9.45 Uhr. Noch dauert es eine Viertelstunde bis das große RaBauKi-Sommerprojekt seine Tore zum ersten Mal in diesem Jahr öffnet. Doch die 150 Kinder, die das Glück hatten, einen Platz zu bekommen, scharren schon jetzt vor der Absperrung mit den Füßen. Gleich ist es soweit und der RaBauKi-Abenteuerspielplatz öffnet zum 23. Mal seine Tore für Kinder zum Werkeln, Basteln, Schmieden und Spielen. „Es ist auch für uns jedes Mal aufregend, wenn das Projekt losgeht,“ findet Frank Moschner, langjähriger Teamer im RaBauKi e. V.

Um Punkt 10.00 Uhr hat das Warten ein Ende und die Kinder können sich endlich ihren Bauplatz suchen oder die vielen anderen Möglichkeiten des Abenteuerspielplatzes erkunden. Johannes Novak vom Verein betont: „In den letzten Jahren haben wir unser Angebot ganz bewusst um viele Aspekte erweitert und das Projekt von einem reinen „Bau“-Spielplatz zu einem „Abenteuer“-Spielplatz entwickelt, der auch Kindern, die keine eigene Hütte bauen wollen, viele Möglichkeiten bietet, hier eine spannende Zeit zu verbringen.“ Das Bauen ist natürlich weiterhin ein wichtiger Teil des Projekts und so wird man in den nächsten drei Wochen auf dem Erfahrungsfeld SCHÖNUNDGUT laute Hämmer- und Sägegeräusche zu hören bekommen. Bei aktuell 32 Grad nutzten einige Kinder die aufgestellten Badewannen und den Gartenschlauch im Wasserbereich für eine Abkühlung. Andere versuchten sich am Kicker im Spielezelt, schrieben die ersten Artikel für die platzeigene Zeitung, hauten in die Tasten des Harmoniums im Musikbauwagen oder durchstreiften einfach nur das weitreichende Gelände auf der Suche nach einem schattigen Plätzchen und Abenteuer.

Und wer auch einen Nachmittag lang mal Abenteuer erleben möchten, ist zum „Tag der offenen Hütte“ am Mittwoch, den 1. August sowie an den Dienstagen, 7. und 14. August jeweils von 16.00 bis 18.00 Uhr herzlich eingeladen, um das Projekt und die Arbeit des Vereins kennenzulernen.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier