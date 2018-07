Wilder Camping-„Gast“ auf Terrasse hinterlässt mehrere Schlüsselbunde

(wS/ots) Burbach 31.07.2018 | Ein noch unbekannter Mann übernachtete in der Nacht vom 24. auf den 25.07.2018 quasi „wild“ auf der Terrasse eines Einfamilienhauses in Burbach im „Weidegang“ und ließ dabei u.a. einige Schlüsselbunde unklarer Herkunft zurück. Diese Sachen wurden von der Polizei sichergestellt und können vom rechtmäßigen Eigentümer beim Siegener Kriminalkommissariat 5 (Telefon 0271-7099-0) in Empfang genommen werden.

