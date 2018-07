(wS/ots) Siegen 03.07.2018 | Im Laufe des vergangenen Wochenendes (29.06.2018 – 02.07.2018) zerkratzten Unbekannte den Lack an drei Autos im Brüderweg. Dabei hinterließen sie an einem Fiesta, einem Phaeton und einem Peugeot jeweils Schäden in Höhe von über 1000 Euro.

Das Siegener Kriminalkommissariat 4 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweis unter 0271-7099-0.

