Segen to go – Gemeinsam Neues wagen!

(wS/red) Wilnsdorf 09.07.2018 | Nach dem großen Erfolg der Aktion „Segen to go“ an der Autobahnkirche Siegerland im vergangenen Jahr, soll es die Aktion auch in diesem Jahr wieder geben.

Am letzten Schultag in NRW (Freitag, 13. Juli) sind wieder alle Reisenden eingeladen sich am Nachmittag an der Autobahnkirche einen persönlichen Segen für den eigenen Urlaub abzuholen. Dabei ist es egal, ob man alleine, mit dem Partner oder als Familien verreist. Auch ob man von dort direkt in den Urlaub startet oder erst in den nächsten Tagen, spielt keine Rolle. Alle sind herzlich willkommen!

