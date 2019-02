Baumkletterer im Geisweider Dr.-Dudziak-Park im Einsatz

(wS/red) Siegen-Geisweid 25.02.2019 | Gehölzpflege bereitet Baumaßnahmen vor

Gehölzpflege in luftiger Höhe: Professionelle „Baumkletterer“ waren in der vergangenen Woche im Auftrag der städtischen Grünflächenabteilung im Dr.-Dudziak-Park in Geisweid unterwegs. Im gesamten Park befreiten sie entlang des Wegenetzes die Baumkronen der hohen Laubbäume von Totholz und entfernten morsche Äste.

Unterstützend kam auch eine Hebebühne zum Einsatz. Die Gehölzpflege bereitete die weiteren geplanten Sanierungsarbeiten in der Grünanlage im Wenscht vor. Ende März beginnen erste Arbeiten an den alten Wegen durch den Park, die nach und nach neu gestaltet und gepflastert werden.



Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier