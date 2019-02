(wS/ots) Siegen 22.02.2019 | Unbekannte schlugen am Donnerstag in der Zeit zwischen 16.30 und 18.30 Uhr in Weidenau in der Ferndorfstraße ein Fenster eines dort geparkten weißen Ford Fiesta ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Handtasche inklusive Inhalt.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei in Siegen unter 0271-7099-0.

