(wS/ots) Netphen 31.07.2018 | Letzte Woche, in der Nacht zu Freitag, wurden in Netphen-Hainchen im Kirchweg zwei Gullideckel ausgehoben (wir berichteten). Ein Autofahrer fuhr mit seinem Kleinwagen in ein so geschaffenes Loch in der Fahrbahn und beschädigte sein Fahrzeug dabei. Die beiden verdächtigen Jugendlichen stehen mittlerweile fest. Sie haben sich eigenständig bei der Polizei gemeldet.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier